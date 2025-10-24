Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı golüyle Stuttgart’ı 1-0 yendi! UEFA Avrupa Ligi’nde 6 puana yükseldi

Fenerbahçe, 34'te Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle Stuttgart'ı puansız gönderdi



SARI-LACİVERTLİLER UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 6 PUANA YÜKSELDİ



Nice zaferinden sonra Bundesliga 3.'sünü de sahasında devirdi. Taraftar bayram etti.



Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 yendi. 21. dakikada ceza sahasına giren En-Nesyri sağ ayağıyla sert bir şut çekti. Kaleci Nubel topu çeldi. 34'te Fenerbahçe penaltı kazandı. Stiller, kornerden gelen topta Skriniar'ı yere indirdi.

Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Kerem Aktürkoğlu gole çevirdi: 1-0. 49'da Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda top direğin hemen yanından dışarı çıktı. 67'de Alvarez'in Stiller'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı kararı verdi... Sonrasında VAR kararıyla penaltıyı iptal etti. 70'te Nene'nin pasında İsmail ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu. Top direk dibinden yandan dışarı gitti. Kalan sürede skor değişmedi: 1-0.