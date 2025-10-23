Torreira’dan unutulmayacak fedakarlık

Galatasaray'ın atom karıncası Lucas Torreira'nın Bodo Glimt maçından önce büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızının babası önceki gün kalp krizi geçirdi. Torreira, dün gün boyunca Uruguay'da olan ailesiyle telefon trafiği yaşadı. Bodo Glimt maçında oynayıp oynamayacağı maça saatler kala belli oldu. Tecrübeli oyuncu, dünkü maçta forma giymek istedi ve başarılı performansıyla göz doldurdu. Lucas Torreira'nın bugün Uruguay'a babasının yanına gideceği öğrenildi. Yıldız oyuncu, büyük ihtimalle Göztepe maçında forma giymeyecek.