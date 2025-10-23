SON DAKİKA
Beşiktaş Konya'yı 2 golle devirerek lige tutundu!

Siyah-Beyazlılar Konya'da önce Ndidi sonra Abraham'ın golleriyle güldü. G.Birliği yenilgisinin yaralarını saran Beşiktaş'ın G.Saray'la olan puan farkı da 9'a indi

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
Kartal lige yeniden tutundu. Ligde son maçında kendi evinde G.Birliği'ne yenilen Beşiktaş erteleme maçında da Konyaspor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. 2'de Muleka'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 21'de Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe atışında Ndidi kafayla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 38'de Jin-Ho Jo'nun ortaladığı topta Umut'un volesinde topu kaleci Ersin uzaklaştırdı. 41'de Bardhi'nin köşe atışında baraja çarpan top kornere gitti. 48'de Andzouana'nın ortasında Beşiktaş savunması Umut'tan önce araya girip topu taca gönderdi. 64'te Pedrinho'nun vuruşunda top üstten dışarı gitti. 66'da Orkun sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı. Kaleci Deniz topu çıkardı. 73'te kaleci Deniz topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Abraham araya girip topu ağlara gönderdi. Böylece Kartal skoru 2-0 yaptı. 81'de Bardhi'nin vuruşunda top dışarı gitti. Beşiktaş maçı 2-0 galip bitirdi.

DIŞ SAHADA 2. GALİBİYET
Beşiktaş, Konyaspor engelini 2 golle geçerken bu sezon deplasmanda 2. galibiyetini de elde etti. Siyah-Beyazlılar 2 dış saha galibiyetini de erteleme maçlarında aldı.

