Alperen Şengün ABD'de manşetleri süsledi

NBA'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenilen Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün sergilediği performans ABD'de gündem oldu. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
NBA'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenilen Houston Rockets'ta Alperen Şengün'ün sergilediği performans ABD'de gündem oldu. Rockets'ta yaklaşık 49 dakika süre alan Alperen Şengün, 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı. Şengün, bu performansıyla bir ilki gerçekleştirerek, NBA tarihinde bir sezon açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı, 10+ ribaund ve 5+ asist istatistiklerine ulaşan ilk oyuncu oldu. Saha içi isabetlerinde 24 şutta 12 isabet kaydeden Şengün, serbest atışlarda ise 11/10 isabet oranıyla dikkat çekti. Alperen'in bu performansı, ABD basınında da geniş yer buldu

