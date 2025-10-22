Mjallby tarih yazdı: Balıkçı köyü takımı ilk şampiyonluğunu kazandı

Balıkçı köyünün futbol takımı Mjallby, İsveç 1. Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala tarihindeki ilk şampiyonluğunu ilan etti. Teknik direktörlüğünü İsveç'te bir okulda müdürlük yapan Anders Torstensson'un üstlendiği Mjallby, ligin 27. hafta maçında deplasmanda Göteborg ile karşılaştı.

Gamla Ullevi Stadı'nda oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Mjallby, puanını 66'ya çıkartarak şampiyonluğu ulaştı. 800 kişilik Hallevik köyünün takımı Mjallby tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası maçına çıkacak.