Liverpool'u dize getiren Cimbom bu akşam taraftarı önünde Bodo'yu ağırlayacak! Hedef yine zafer

Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 1-0’lık Liverpool galibiyetiyle iddiasını ortaya koyan Galatasaray’da hedef, bu akşam da Bodo Glimt’i devirerek puanını 6’ya çıkarmak. Kritik maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak

22 Ekim 2025
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray 3. maçında bu akşam Bodo Glimt ile Rams Park'ta karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak zorlu mücadelede dünyaca ünlü İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

FRANKFURT ŞOKUNU ATLATTIK
Şampiyonlar Ligi macerasına Eintracht Frankfurt deplasmanında başlayan ve sahadan 5-1'lik şok bir yenilgi ile ayrılan Cimbom ardından taraftarı önünde Liverpool'u devirmişti. Osimhen'in penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak iddiasını ortaya koyan Okan Buruk'un ekibi bu akşam da Bodo Glimt önünde zafer yaşayarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Galatasaray'da kritik 90 dakika öncesinde sakatlığı süren Wilfried Singo'nun dışında eksik bulunmuyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Rams Park'taki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla alan Sarı-Kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

AVRUPA'DA 331. KEZ SAHADA

Galatasaray bu akşam Avrupa kupalarındaki 331. mücadelesine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar 117 galibiyet alırken, 124 yenilgi yaşadı.

