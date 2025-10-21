PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’ye Duran müjdesi: Kolombiyalı yıldız takımla çalışmalara başladı

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız dün takımla birlikte çalışmalara başladı. Durann’ı Gaziantep deplasmanında kadroda olacağı öğrenildi

Giriş Tarihi :21 Ekim 2025
Sakatlığı adeta bilmeceye dönen Jhon Duran'dan sonunda Fenerbançelilere müjdeli haber geldi. Kolombiyalı yıldız dünkü idmanda takımla beraber çalışmalara katıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün (dün) yapılan antrenman itibarıyla Jhon Duran bireysel programlarını çoğunluk kısmını tamamlayarak takımla beraber çalışmalara başladı. Duran yapılan ilk bölüm çalışmalarında ve pas çalışmasında yer aldı. Daha sonra bireysel programlarını uyguladı.
En kısa sürede; gün gün fiziksel kapasitesini tekrar istenilen düzeye getirerek antrenmanın tamamında takımla beraber olmasını bekliyoruz." denildi. Kolombiyalı futbolcunun Stuttgart maçında forma giymesi beklenmiyor. Ancak Duran'ın Gaziantep deplasmanında kadroda olacağı ve az da olsa süre alacağı öğrenildi.

