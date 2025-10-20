Karagümrük Başkanı Hurma’dan hakem tepkisi: “Böyle maç mı yönetilir?”
Fenerbahçe maçının devre arasında stadı terk eden Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. “Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir?” diyen Hurma, Fenerbahçeli futbolcuların taraftarları hakemi baskı altına almaya yönlendirdiğini ve verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.
