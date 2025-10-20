Karagümrük Başkanı Hurma’dan hakem tepkisi: “Böyle maç mı yönetilir?”

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma dünkü maçın devre arasında stadı terk etti. Sinirli olduğu görülen Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? F.Bahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Penaltı da penaltı değildi" dedi.