Karagümrük Başkanı Hurma'dan hakem tepkisi: "Böyle maç mı yönetilir?"

Fenerbahçe maçının devre arasında stadı terk eden Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. “Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir?” diyen Hurma, Fenerbahçeli futbolcuların taraftarları hakemi baskı altına almaya yönlendirdiğini ve verilen penaltının hatalı olduğunu savundu.

Giriş Tarihi :20 Ekim 2025
Karagümrük Başkanı Hurma'dan hakem tepkisi: Böyle maç mı yönetilir?

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma dünkü maçın devre arasında stadı terk etti. Sinirli olduğu görülen Hurma, "Böyle hakem mi olur, böyle maç mı yönetilir? F.Bahçeli futbolcular hakemi baskı altına alın diye sürekli taraftarlarını uyardı. Penaltı da penaltı değildi" dedi.

