Beşiktaş taraftarından ıslıklı protesto

Beşiktaş taraftarı yenen goller sonrası Jurasek ve Mert başta olmak üzere takıma çok büyük tepki gösterdi

Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Beşiktaş taraftarı çıldırdı... Siyah-Beyazlı taraftarlar Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet sonrasında adeta deliye döndü. Beşiktaşlı taraftarlar 1-0 öne geçtikleri Gençlerbirliği maçında önde olmalarına rağmen kötü futbol nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-Beyazlı tribünler kendi kalesine gol atan Jurasek ve hatalı goller yiyen Mert Günok'a büyük tepki gösterdi. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikle ıslıklarla takım protesto edilirken Mert Günok sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Beşiktaş G.Birliği önünde etkisiz bir görüntü verirken bu sezon evinde ilk kez mağlup oldu.

