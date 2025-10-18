İsmail Yüksek göz kamaştırıyor! En mücadeleci orta saha

Süper Lig'de geride kalan 8 haftalık periyotta, orta saha oyuncuları arasında en çok ikili mücadeleyi kazanan isimler belli oldu. Bu alanda Fenerbahçeli İsmail Yüksek, rakip tanımayan performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertli futbolcu İsmail Yüksek, tam 50 kez ikili mücadeleyi kazanarak ligin zirvesine yerleşti. Onu Gaziantep FK'dan Kacper Kozlowski 48 kez, Trabzonspor'dan Tim Jabol- Folcarelli ise 47 kez ikili mücadele kazanarak takip ediyor. İsmail Yüksek, orta sahada takımının temposunu yükselterek oyunun iki yönünü de etkili biçimde oynuyor.



Milli futbolcu İsmail Yüksek bu sezon etkili bir performans gösteriyor