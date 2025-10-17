PODCAST CANLI YAYIN
Atalanta Yunus'un peşinde

İtalyan ekibinin Ademola Lookman’ın yerine 25 yaşındaki milli yıldız Yunus Akgün’ü transfer etmek istediği öne sürüldü

17 Ekim 2025
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Yunus Akgün için Atalanta iddiası gündeme geldi. İtalyan temsilcisi, Ademola Lookman'ın yerine milli yıldızı düşünüyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Atalanta'nın 25 yaşındaki Yunus Akgün için Galatasaray'a teklif yapabileceği iddia edildi. Sezon başında Galatasaray'la da adı anılan 40 milyon euro piyasa değeri olan Lookman'ın takımda ayrılma ihtimali bir hayli yüksek.

İtalyan ekibinin Yunus Akgün için Dünya Kupası'ndan önce, ara transfer döneminde transferi gerçekleşmek istediği ifade edildi. Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmak için büyük şansı olduğu ve yıldız futbolcunun Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası transferin maliyetli olabileceği düşünülüyor. 2018 yılından beri Galatasaray forması giyen Yunus'un sözleşmesi 2029'da sona eriyor

