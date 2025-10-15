Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ağır bir ekonomik yükün altına girdi

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminden kalan ağır bilanço dikkatleri çekiyor. Yeni başkan Sadettin Saran'a bırakılan mali tablo camiayı ve taraftarı endişelendiriyor. F.Bahçe'de her gün faizlenen Bankalar Birliği borcu 4 milyar lira...



İkramiyeler hariç 22.3 milyar lira güncel borç. 207 milyon euro futbolcu sözleşmesi borcu. Aylık futbolcu ödemesi en az 15 milyon euro. Başkan Sadettin Saran, kulübün ekonomisini rayına oturmak için yoğun uğraş veriyor. Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında, 2025'in ilk 9 ayında yatırımcısına kazandıran tek kulüp Fenerbahçe oldu.

