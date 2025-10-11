Sergen Yalçın'dan Taylan hakkında şok sözler! "Kim izledi"

Beşiktaş'ın Bundesliga 2 takımı Schalke'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 19 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olmadığı ve yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda "Taylan Bulut'u kim izledi. Bu kadar maliyetle nasıl alındı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Beşiktaş formasıyla şu ana 3 maçta 96 dakika süre bulabilen Taylan, Yalçın yönetiminde çıkılan maçların hiçbirinde süre almazken, son 2 karşılaşmanın ise maç kadrosuna alınmadı. Öte yandan Sergen Yalçın'ın scout ekibinin yaptığı bazı transferlerinden rahatsız olduğunu yönetime ilettiği ve Beşiktaş'ta bundan sonra gidecek ve gelecek oyunculara Sergen Yalçın ve ekibinin karar vereceği öğrenildi.