MHK Başkanı Gündoğdu’dan yabancı VAR çağrısını yapan kulüplere sitem!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, hakem tartışmaları ile ilgili konuştu. Gündoğdu, "VAR sisteminde yabancı hakem talebi konuşuluyor, bu güven eksikliğinden kaynaklanıyor. Kendi insanımıza güvenmeliyiz. Hata yapan cezalandırılır, bir yolu bulunur ama sistemin kendi içinde gelişmesine izin vermeliyiz. İyi hakemlerimizin kıymetini bilmeliyiz" diye konuştu. Gündoğdu, "Yeni hakemler yetiştirmek, ülkeye kazandırmak, Türkiye'de de zor. Aday hakemler kendi başvuruyor, sosyal hakları yok ve meslek olarak sürdürülebilir değil" dedi.