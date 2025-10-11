Galatasaray’ın Fildişili yıldızı için Premier Lig kulüpleri devrede! Singo’yu elde tutmak zor olacak

Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Fildişili sağ bek için Premier Lig kulüpleri sıraya girdi. Crystal Palace ve Nottingham Forest kulüplerinin başarılı savunmacıyı izlemek için scout ekiplerini görevlendirdikleri öğrenildi. İki kulübün devre arasında Galatasaray'a astronomik bir teklif sunabileceği iddia edildi.



Cimbom, 24 yaşındaki Fildişili sağ beki Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan genç yıldızın sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro, ikinci sezon için ise 55 milyon euro çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor. Wilfried Singo, Süper Lig'deki ilk asistini Alanyaspor ile oynanan maçta yapmıştı. Yıldız futbolcu, Icardi'ye yaptığı asistten önce Yusuf Özdemir'i müthiş bir şekilde ekarte etmiş ve bu hareket uzun süre konuşulmuştu

Sağ bekte görev yapan Singo hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, Galatasaray formasıyla 408 dakika görev aldı.



Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 7 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 1 asist üretti.



