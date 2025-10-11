PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı için Premier Lig kulüpleri devrede! Singo'yu elde tutmak zor olacak

Crystal Palace ve Nottingham Forest, Wilfried Singo’yu izlemek için scout ekiplerini görevlendirdi. Yıldız futbolcu için devre arası astronomik bir teklif gelebilir

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2025
Galatasaray’ın Fildişili yıldızı için Premier Lig kulüpleri devrede! Singo’yu elde tutmak zor olacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan transfer ettiği Wilfried Singo ile ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Son dönemde ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Fildişili sağ bek için Premier Lig kulüpleri sıraya girdi. Crystal Palace ve Nottingham Forest kulüplerinin başarılı savunmacıyı izlemek için scout ekiplerini görevlendirdikleri öğrenildi. İki kulübün devre arasında Galatasaray'a astronomik bir teklif sunabileceği iddia edildi.

Cimbom, 24 yaşındaki Fildişili sağ beki Monaco'dan 30.7 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan genç yıldızın sözleşmesinde ilk sene için 60 milyon euro, ikinci sezon için ise 55 milyon euro çıkış maddesi olduğu iddia ediliyor. Wilfried Singo, Süper Lig'deki ilk asistini Alanyaspor ile oynanan maçta yapmıştı. Yıldız futbolcu, Icardi'ye yaptığı asistten önce Yusuf Özdemir'i müthiş bir şekilde ekarte etmiş ve bu hareket uzun süre konuşulmuştu

Sağ bekte görev yapan Singo hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu, Galatasaray formasıyla 408 dakika görev aldı.

Singo bu sezon Galatasaray formasıyla 7 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda 1 asist üretti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni Minguzzi yasası
Aynadaki Yabancı
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Trump’tan Çin’e sert misilleme: Görüşmemiz için bir neden kalmadı
Başkan Erdoğan’dan baba ocağı Rize’de İsrail’e uyarı: Tekrarı olursa bedeli olur!
ABD’de askeri tesiste patlama: Ölü ve yaralılar var
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
AK Parti itiraz etmişti! CHP’nin hile karıştırdığı Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze’ye dönüş başladı | Lübnan’a saldırı
Gazze’deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Baklava kutusundaki rüşvette şok detaylar ortaya çıktı: CHP’li Mehmet Engin Tüter’den boşluğuma geldi savunması!
İşte Gazze’de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
CHP’li Mehmet Ali Orpak’tan skandal: İçki fotoğrafıyla hayırlı cumalar mesajı paylaştı
Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti
CHP’li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize’de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat ’Daltonlar’dan suikast timi ’Gündoğmuş’tan! | Tetikçiler kamerada! Serdar Öktem suikastında "İspanya" misillemesi! Talimat 'Daltonlar'dan suikast timi 'Gündoğmuş'tan! | Tetikçiler kamerada! Victor Osimhen’den transfer itirafı! Ölmüş babamı son kez göremedim Victor Osimhen'den transfer itirafı! "Ölmüş babamı son kez göremedim" Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti Trump’ın Nobel rüyası sona erdi! Ödül Venezuela’ya gitti Milan’ın yıldızı Galatasaray’a! Eski aşk alevlendi Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı Yardım meleği’nin maskesi düştü: Evinden külçe altın çıktı