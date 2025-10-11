En-Nesyri’nin menajeri harıl harıl kulüp arıyor!

PODCAST CANLI YAYIN
Sarı-Lacivertliler’de gündem En-Nesyri... Faslı golcünün Fenerbahçe’de mutsuz olduğu belirtildi. Suudi kulüplerinin ilgisi olan 28 yaşındaki futbolcunun menajerinin, ocak ayı transfer dönemi için kulüp aradığı öğrenildi

Giriş Tarihi :11 Ekim 2025
Fenerbahçe'nin Faslı yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri, Sarı-Lacivertli kulüpte aradığını bulamıyor. 28 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmak istediği ve menajerinin bu doğrultuda yeni kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

En-Nesyri'ye en ciddi ilginin ise Suudi Arabistan'dan geldiği belirtiliyor. Körfez kulüplerinin son 1 yıldır deneyimli forveti yakından takip ettiği, ocak ayında resmi tekliflerin gelmesinin beklendiği gelen bilgiler arasında. Özellikle bazı Suudi kulüplerinin En-Nesyri'yi kadrolarına katmak için yüksek bonservis bedellerini gözden çıkarmaya hazır oldukları ifade ediliyor.

1.88 boyundaki santrfor, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 66 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 8 asist yapan En-Nesyri, bireysel olarak etkili performanslar sergilese de takım içindeki huzursuzluk nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Faslı oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde. Yıldız forvetin durumu şimdiden merak konusu oldu.

Kanarya'da En-Nesyri ile gündeme gelen bu detay kafaları karıştırdı.

