SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Zaniolo bekleneni veremiyor

Galatasaray’ın Udinese’ye kiraladığı Zaniolo son 5 resmi maçın 4’ünde oynayıp 1 gol atabildi. Maç başına 8,1 top kaybı yapan İtalyan 10 numara maç başına 2.8 şut çekti. Zaniolo Udinese’de de beklentilerin altında kaldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Zaniolo bekleneni veremiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın geçen sezonun ilk yarısında satın alma opsiyonuyla Atalanta, ikinci yarıda da Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo bekleneni veremeyince geçtiğimiz sezonun sonunda Galatasaray'a geri dönmüştü. Bu sezon başında da bir başka İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan 26 yaşındaki futbolcu yine vasatı aşamadı. Son 5 resmi maçın 4'ünde süre alan yıldız futbolcu 1 gol kaydetti. Asist katkısında bulunamayan Zaniolo, Cagliari maçında çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Maç başına 2.8 şut ceken Zaniolo, maç başına da yüzde 87 pas isabeti sağladı. Karşılaşma başına 1.0 top süren İtalyan oyuncu, maç başı 8.0 top kaybıyla oynadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu’na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul’da! Abluka kırılana kadar devam edeceğiz
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan’dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş’ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB’den tepki çeken metro kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi’den sonra Barrack
Fenerbahçe’den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü’den itirafçı Aziz İhsan Aktaş’a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe’den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan’a TDT çıkarması! Gebele’de imzalar atıldı | Ankara’dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem’e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP’li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde K yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli’den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG’ye çağrı yapsın | CHP’den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu