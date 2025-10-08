Zaniolo bekleneni veremiyor

Galatasaray'ın geçen sezonun ilk yarısında satın alma opsiyonuyla Atalanta, ikinci yarıda da Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo bekleneni veremeyince geçtiğimiz sezonun sonunda Galatasaray'a geri dönmüştü. Bu sezon başında da bir başka İtalyan ekibi Udinese'ye kiralanan 26 yaşındaki futbolcu yine vasatı aşamadı. Son 5 resmi maçın 4'ünde süre alan yıldız futbolcu 1 gol kaydetti. Asist katkısında bulunamayan Zaniolo, Cagliari maçında çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Maç başına 2.8 şut ceken Zaniolo, maç başına da yüzde 87 pas isabeti sağladı. Karşılaşma başına 1.0 top süren İtalyan oyuncu, maç başı 8.0 top kaybıyla oynadı.