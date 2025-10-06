PODCAST CANLI YAYIN
Samsunspor - Fenerbahçe maçında VAR damgası

Samsun’un F.Bahçe önünde Musamba ile attığı gol ve Skriniar’ın eline çarpması nedeniyle kazanılan penaltı VAR’dan döndü

Giriş Tarihi :06 Ekim 2025
Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın 34. dakikasında tartışmalı bir an yaşandı.
Zeki Yavru'nun ortasında Holse'nin şutunda Musaba topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Pozisyonun ardından VAR odası devreye girdi. Pozisyonu inceleyen Hakem Meler kararını takım kaptanları Zeki Yavru ve Skriniar'a iletti. Ardından ofsayt işaret ederek golü iptal etti. Bu arada 58'de Hakem Halil Umut Meler Skriniar'ın topa elle oynadığı gerekçesiyle Samsunspor lehine penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası bu penaltı iptal edildi.

