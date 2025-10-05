SON DAKİKA
Sergen Yalçın sonuçtan memnun değil!

Sergen Yalçın “Oyun planımız başta sağlıklı durdu. Golü de bulduk. Kırmızı kartla oyun bizim için kolaylaştı. Topun bizde kalması lazımken 10 kişilik takımdan baskı yedik. Pozisyon vermeden bir hatadan gol yedik. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Bunun için çok üzgünüz" dedi.

05 Ekim 2025
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı taraftarların vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın için açtığı pankarta teşekkür eden Yalçın oyunla ilgili ise "Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı" dedi.

CEZA ÇOK AĞIR OLDU
Yalçın,"1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu

