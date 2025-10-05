SON DAKİKA
Fırtına'nın yıldızı 2 sene önceki performansını yakaladı! Onuachu kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor’un 31 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu Süper Lig’de 8 haftada 6 gole ulaşarak 2 sezon önceki başlangıcını tekrarladı

GAZETE
05 Ekim 2025
Trabzonspor'un hücum hattındaki en önemli silahı Paul Onuachu, Trendyol Süper Ligin geride kalan 8 haftalık bölümünde 6 gole imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavili takımda kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda da çıktığı ilk 8 maçta 6 gol kaydetmişti. Nijeryalı forvet, kaldığı yerden devam ederken aynı başlangıcı tekrarladı.

3 MAÇTA 4 GOL ATTI
2 sezon önceki performansını yakalayıp dejavu yaşayan yıldız futbolcu Süper Lig'de son 3 haftayı da boş geçmedi. Gaziantep maçında takımının beraberlik golünü atan Onuachu, Karagümrük karşısında 2, Kayseri maçında da 1 gole imza atarak son 3 haftada 4 kez gol sevinci yaşadı. Onuachu 120 dakikada bir golle tanıştı.


Bordo-Mavili takımın bu sezon ligde attığı 13 golün 6'sı Onuachu'dan geldi. Nijerlyalı, 17 puanın 11'ine direkt katkı yaptı

