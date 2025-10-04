Futbol dünyası Gazze için yekvücut oldu

Futbol dünyası, Filistin'deki soykırıma sessiz kalmıyor. Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen bir grup, Wembley Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi. 'İsrail'i FIFA'dan atın', 'Filistin'e adalet', 'İsrail'i boykot edin', 'Yaşasın özgür Filistin' sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiren protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu. Öte yandan Avrupa'da oynanan birçok maçta da İsrail'e tepki büyüktü. İskoç ekibi Celtic'in taraftarları Braga ile oynanan maçta açtığı pankartla dikkatleri çekti. İskoç taraftarların hazırladığı pankartta, "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen şimdi turnuvadan atın!" pankartları yer aldı. Roma taraftarları da Lille maçında açtıkları pankartla soykırıma dikkat çekti. İtalyan taraftarlar, İsrail'e büyük tepki gösterdi ve "Soykırımı durdurun" şeklinde pankart açtı.

INFANTİNO'YA BÜYÜK TEPKİ

FIFA Başkanı Infantino, "İsrail'e karşı hiçbir işlem yapılmayacak. FIFA, jeopolitik olayları çözemez" dedi. Infantino'nun sözleri büyük tepki çekti.