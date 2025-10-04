PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Futbol dünyası Gazze için yekvücut oldu

Celtic taraftarı Braga maçında, ‘UEFA, İsrail’i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları turnuvadan atın!’ pankartı açtı. İtalyan ekibi Roma’nın taraftarları da ‘Soykırımı durdurun’ diye haykırdı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Ekim 2025
Futbol dünyası Gazze için yekvücut oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Futbol dünyası, Filistin'deki soykırıma sessiz kalmıyor. Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle İsrail'in futboldan men edilmesini isteyen bir grup, Wembley Stadı önünde protesto gösterisi düzenledi. 'İsrail'i FIFA'dan atın', 'Filistin'e adalet', 'İsrail'i boykot edin', 'Yaşasın özgür Filistin' sloganları atarak Filistin bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştiren protestocular, İngiltere Futbol Federasyonu'na, İsrail'in UEFA ve FIFA tarafından men edilmesine destek vermesi çağrısında bulundu. Öte yandan Avrupa'da oynanan birçok maçta da İsrail'e tepki büyüktü. İskoç ekibi Celtic'in taraftarları Braga ile oynanan maçta açtığı pankartla dikkatleri çekti. İskoç taraftarların hazırladığı pankartta, "UEFA, İsrail'i normalleştirerek soykırıma ortak oluyor. Onları hemen şimdi turnuvadan atın!" pankartları yer aldı. Roma taraftarları da Lille maçında açtıkları pankartla soykırıma dikkat çekti. İtalyan taraftarlar, İsrail'e büyük tepki gösterdi ve "Soykırımı durdurun" şeklinde pankart açtı.

INFANTİNO'YA BÜYÜK TEPKİ
FIFA Başkanı Infantino, "İsrail'e karşı hiçbir işlem yapılmayacak. FIFA, jeopolitik olayları çözemez" dedi. Infantino'nun sözleri büyük tepki çekti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Hamas’tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump’tan Türkiye’ye teşekkür İsrail’e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Hamas’ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail’e uyarı
Aynadaki Yabancı
Eylül enflasyonu belli oldu! Ocak zammı yüzde 13.64’e ulaştı! İşte milyonlara gelecek enflasyon zammı...
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüştü! Gazze masada
Son dakika! İsrail’in esir aldığı Türk aktivistler ne zaman getirilecek? Dışişleri Bakanlığı açıkladı
Fırtına ilklerle galip! Trabzonspor - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU
İtalyan teknik adam Fenerbahçe’de bir felsefe ortaya koydu! Seninle aramda kocaman bir fark var...
Türk aktivist Atiş, İsrail’in gemide silah taşınıyor yalanını A Haber ekranlarında çürüttü
MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
Yolsuzluktan tutuklu Manavgat Belediye Başkanı Kara CHP’den istifa etti
Siyonazi sevici Robbie Williams’ın İsrail övgüsünün ardından Türkiye’de vereceği konser büyük tepki topladı: Sosyal medyada iptal çağrısı
CANLI ANLATIM | Yeni Sumud Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Alıkonulan aktivistler nerede tutuluyor?
MİT’ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD’a çalışan dedektif Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAMMI NETLEŞTİ! SSK, BAĞ-KUR’luya TÜİK’ten yeni maaş hesabı: En düşük 16.881, 17.500 TL alanlar...
CANLI ANLATIM | İsrail’den Sumud’un son teknesi Marinette’ye baskın!
SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek
İstanbul’da fahiş kiraya dur diyecek proje! Başkan Erdoğan açıklamıştı detaylar belli oldu
Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar: Bütün kadınların örnek alacağı bir karakter
Turgay Ciner’in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass’ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları uçtu mu çakıldı mı? 3 EKİM ONS, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?