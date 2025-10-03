25 milyon Euro’luk değeriyle devlere kafa tutuyor! Şampiyonlar Ligi’nde Karabağ mucizesi...

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde adeta bir futbol mucizesine imza atıyor. 25 milyon euro kadro değeriyle Devler Ligi'nde 2'de 2 yaparak kulüp tarihine geçen Karabağ, mütevazı bütçesiyle Avrupa devlerine kafa tutuyor.



İlk maçında Portekiz devi Benfica karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılan Karabağ, bu zaferin tesadüf olmadığını ikinci maçta Danimarka'nın güçlü temsilcisi Kopenhag'ı 2-0 mağlup ederek kanıtladı. Zoubir ve Addal'ın golleriyle elde edilen bu galibiyet, aynı zamanda bir ülke futbolu için gurur kaynağı oldu.



Bu sonuçla birlikte Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 galibiyet alan ilk Azerbaycan takımı olarak tarihe geçti. Karabağ, bu başarısıyla dünya futbol kamuoyunda da büyük takdir topluyor. Dev bütçelerle kurulmuş takımların arasında, 25 milyon euro değerindeki kadrosuyla fark yaratan Karabağ, futbolun sadece para olmadığını; inanç, mücadele ve akıl dolu bir stratejiyle nelerin başarılabileceğini tüm dünyaya gösteriyor

Karabağlı futbolcular Kopenhag maçı sonra sı tribünlerin karşısında toplandı. Bu gelişme sonrası 2-0 kazanılan tarihi galibiyet kutlandı.