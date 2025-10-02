Yalçın’dan derbide Rafa’ya özel görev!

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Son haftalarda toparlanma sürecine giren Siyah-Beyazlılar'ı ligde sırtlayan ve gol yollarında en etkili isim ise Rafa Silva oldu. Kara Kartal'ın Süper Lig'de oynadığı 6 maçın tamamında forma giyen Rafa Silva, takımının bulduğu 11 golün 5'ine imzasını attı. 32 yaşındaki futbolcu, Kayseri maçında 3 gol kaydederek hem eski formuna kavuştu hem de kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı. Rafa Silva geçtiğimiz hafta Kocaelispor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyette de ilk golü kaydeden isimdi. Portekizli derbi de Sergen Yalçın'ın en büyük kozu olacak