Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı açıklamalar: Merkez Hakem Kurulu Türk futbolunun kanayan yarası

Trabzonspor ile Reges Elektrik arasında imzalanan futbol forma kol altı sponsorluğunun basın toplantısı, dün İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Bordo- Mavililer'in Başkanı Ertuğrul Doğan, Merkez Hakem Kurulu'nun, Türk futbolun kanayan yarası olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'un yaklaşık 2 yıldır açıklamaları çok net. Trabzonspor başkanı olarak her zaman söylüyorum. Kulüpler Birliği'nde hemen hemen tüm kulüplerimiz de bu işten rahatsız. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği toplantısı olacak. Gereken açıklamaları basınla paylaşacağız" dedi. Doğan, "Federasyonumuz, yayın konusunda çok ciddi çalışıyor. Başkandan bu konuyu dinliyorum, çok ciddi planlamaları var. Bu rakamlarda kalmaması lazım. Markayı geliştirmek lazım. Bazı konularda tüm kulüplerimiz, memnuniyetsizliğini dile getiriyor. Federasyon iyi niyetle çözmeye çalışıyor. Bu sorunu kökünden çözecek olan TFF. Şahsi ve kulübümün görüşü, bu MHK ile olmayacağı yönünde" diye konuştu.

FRANSA VE PORTEKİZ'DEN KULÜP ALACAĞIZ

Doğan, "Fransa ve Portekiz'in 2. liglerinden takım alma yönünde planlamamız var. Oyuncuları orada yetiştirip Trabzonspor'a getirmek istiyoruz. İşin sadece maddi tarafı kaldı" dedi