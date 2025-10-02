SON DAKİKA
Galatasaray'ın Liverpool önündeki tarihi zaferi çok geniş yankı uyandırdı

İspanya’dan Portekiz’e, Almanya’dan İtalya’ya, Fransa’dan ABD’ye kadar tüm dünyada Cimbom için övgü dolu yorumlar yapıldı. Abola, “Galatasaray, Liverpool’a diz çöktürttü” derken, L’Equipe, “Türkler, İstanbul’da tarih yazdı” manşetini kullandı

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool önünde aldığı galibiyet sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük ses getirdi. Kadro değeri 1.2 milyar euro olan ve bu sezon 500 milyon euroya yakın transfer harcaması yapan İngiliz devine karşı alınan galibiyetin İspanya'dan Portekiz'e, Almanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan ABD'ye kadar her yerde yansıması büyük oldu.

SAĞIR EDİCİ BİR GECE!
Özellikle Avrupa medyasında Galatasaray'da ilgili övgü dolu ifadelere yer verildi. İşte tüm dünyadan tarihi zaferin manşetleri: Abola: Liverpool reaksiyon gösteremediği maçta İstanbul'da diz çöktü. BBC: İstanbul'daki sağır edici gecede Galatasaray, Liverpool'a arka arkaya ikinci yenilgisini tattırdı. Marca: Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti. Daily Star: Arne Slot'un şok eden kadro tercihi, Liverpool'un Galatasaray'a boyun eğmesiyle sonuçlandı.

ZOR DURUMLARA DÜŞÜRDÜ
The Guardian: Liverpool, İstanbul'da cehennem gecesini yaşadı. The Telegraph: Galatasaray, Arne Slot'a cezasını verdi. Daily Express: Galatasaray, Liverpool'u çok zor durumlara düşürdü. BBC: İstanbul'da fırtınalı gece. Türkler büyük bir zafer kazandı.

Dış basının manşetlerini Galatasaray'ın Liverpool önündeki zaferi süsledi

