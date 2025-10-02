SON DAKİKA
Fenerbahçe Nice'i konuk edecek!

Galatasaray’ın Liverpool zaferinden sonra gözler Fenerbahçe’ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında bugün 19.45’te Nice’i konuk edecek

Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Fenerbahçe Nice’i konuk edecek!

Şampıyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Liverpool'u mağlup ederek Türkiye'ye müthiş bir sevinç yaşatmıştı. Şimdi ise gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında bugün sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Kanarya da kazanıp ülkemize gurur yaşatmayı hedefliyor. Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Sarı-Lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak. Sarı-Lacivertliler'de bir süredir sakatlığı bulunan Jhon Duran maçta forma giyemeyecek.

