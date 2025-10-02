SON DAKİKA
Cimbom'un destanında tribün etkisi

Rams Park’ta taraftarların müthiş desteği ve ortaya çıkan büyük gürültü İngiliz gazetecileri adeta şaşkına çevirdi

Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Cimbom'un destanında tribün etkisi

Galatasaray, Liverpool önünde tarihi bir zafer elde ederken, bunun en büyük mimarlarından birisi de tribünleri dolduran 52 bin taraftardı. Rams Park'ta oluşan müthiş atmosfer ve ortaya çıkan büyük gürültü, İstanbul'a gelen İngiliz gazetecileri adeta şaşkına çevirdi. BBC'den Pat Nevin, "Muhteşem sahneler yaşadık. Gürültü inanılmazdı. Bu gece asla unutulmaz" dedi. Dail Mail'den Llewis Steele, "Galatasaray taraftarının kulakları sağır edercesine çıkardığı gürültü yüzünden Liverpool çok ürkek bir futbol oynadı" yorumunu yaptı.

