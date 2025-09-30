Dev maça saatler kaldı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Liverpool’u Sami Yen’de ağırlayacak!

Bu akşam sadece Türkiye'nin değil tüm Avrupa'nın gözü İstanbul'da olacak... Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray ikinci maçında Liverpool'u Rams Park'ta ağırlayacak. 22.00'de başlayacak olan zorlu karşılaşmada UEFA'nın en çok güvendiği isimlerden biri olan Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.



CİMBOM'DA EKSİK YOK

Devler Ligi'ne 5-1'lik Frankfurt yenilgisiyle başlayan Cimbom bu akşam Liverpool'u devirerek hem tarih yazmak hem de son 24 iddiasını ortaya koymayı hedefliyor. Kritik 90 dakika öncesinde Galatasaray'da sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. İngiliz devi de İstanbul'a tam kadro olarak geldi. Cimbom bu akşam Liverpool'a karşı 5. kez sahaya çıkacak. İki takım daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 kez eşleşti.



TRANSFER REKORU KIRDILAR

Taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Turnuvaya evinde aldığı 3-2'lik Atletico galibiyetiyle başlayan Liverpool 492 milyon euroluk transferle bu sezon dünyanın en çok harcama yapan takımı oldu.

Ligde fırtına gibi esen Cimbom aynı başarıyı Avrupa'ya yansıtmak istiyor.



Liverpool son maçında C.Palace'a 2-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.



JOTA İÇİN ÖZEL HAZIRLIK

Liverpool ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızlarından Diogo Jota temmuz ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Galatasaray kulübü bu akşam maçtan önce Jota için anma töreni düzenleyecek. Okan Buruk konuyla alakalı olarak, "Diogo Jota 3 ay önce hayatını kaybetmişti. Liverpool maçı öncesi anmamız gerekiyordu. Yarın (bugün) statta da buna benzer şeyler olacaktır" dedi.



İNGİLİZLER'LE 25. RANDEVU

Galatasaray bu akşam İngiliz takımlarına karşı 25. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 28 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı. Cimbom evinde 12 maçta ise 4 galibiyet aldı.

