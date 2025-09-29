Sergen Yalçın net konuştu: "Kayıp istemiyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kocaelispor ile oynanacak maç öncesi oyuncularıyla bir toplantı yaptığı öğrenildi. Deneyimli hocanın oyuncularına, "Galatasaray derbisini şu an aklınızdan çıkarın. Önümüzde Kocaelispor maçı var. Kayseri karşısındaki etkili oyunu bu maçta da bekliyorum. Derbi öncesinde puan kaybı yapma lüksümüz yok. Kocaeli maçından taraftarlarımız da desteğiyle mutlaka galip ayrılmalıyız" dediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının Kayserispor ile oynanan erteleme maçında ilk 11'de oynattığı Svensson, Devrim ve Rashica'yı kulübüye çekeceği ve bu isimlerin yerlerine ilk 11'de Gökhan Sazdağı, Vaclav Cerny ve El Bilal Toure'ye şans vermeyi planladığı öğrenildi.

MORALLİ GİTMEK İSTİYOR



Kayseri'yi yenen Beşiktaş, Kocaeli'yi de geçerek derbiye moralli gitmek istiyor.