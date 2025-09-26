Kanarya mücadele etmiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. "Tarihin en iyi kadrolarından biri" olarak gösterilen takım, sahada adeta silindi. Zagreb 61 ikili mücadele kazanırken, Fenerbahçe yalnızca 30'da kaldı. 96 dakikada sadece 1 isabetli orta yapabilen Sarı-Lacivertliler, hücumda da etkisizdi. Hırvat ekibi çalımda 12-2, hava topunda 19-7 üstünlük sağladı. Bu istatistikler, Fenerbahçe'nin ne kadar dağınık ve yetersiz bir görüntü verdiğini ortaya koydu. Avrupa sahnesindeki bu performans, hem taraftarı hem de spor kamuoyunu ciddi şekilde endişelendirdi