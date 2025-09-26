PODCAST CANLI YAYIN
Kaderleri aynı...

Fenerbahçe’de yeni başkan Sadettin Saran’ın ilk Avrupa maçında Dinamo Zagreb’e karşı aldığı 3-1’lik yenilgi, 7 yıl önce Ali Koç döneminde yaşanan 4-1’lik hezimeti akıllara getirdi

Giriş Tarihi :26 Eylül 2025
Yeni başkan Sadettin Saran'ın göreve gelişinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3-1 mağlup oldu. Bu sonuç, 7 yıl önce Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçtaki kötü başlangıcı akıllara getirdi. Taraftarlar ve camia, aynı senaryonun tekrar etmesine "Dejavu" yorumlarıyla tepki gösterirken, yönetim ve teknik ekip bu yenilgiyi kısa sürede telafi edeceğine inanıyor. Fenerbahçe, Avrupa'da yaşanan bu benzer hezimetle yeni döneme adım atarken, camiada gerçek bir değişim beklentisi yükseliyor.

