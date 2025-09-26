Kaderleri aynı...

Yeni başkan Sadettin Saran'ın göreve gelişinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3-1 mağlup oldu. Bu sonuç, 7 yıl önce Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra Dinamo Zagreb'e 4-1 yenildikleri maçtaki kötü başlangıcı akıllara getirdi. Taraftarlar ve camia, aynı senaryonun tekrar etmesine "Dejavu" yorumlarıyla tepki gösterirken, yönetim ve teknik ekip bu yenilgiyi kısa sürede telafi edeceğine inanıyor. Fenerbahçe, Avrupa'da yaşanan bu benzer hezimetle yeni döneme adım atarken, camiada gerçek bir değişim beklentisi yükseliyor.