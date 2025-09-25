PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Zagreb'e kaybetti

21’de Beljo’nun golüyle geri düşen Sarı-Lacivertliler 25’te Szymanski ile eşitliği sağladı. Kanarya, Beljo’nun 50’deki golüne engel olamazken maçta son sözü Bakrar söyledi.

Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenildi. 16'da ev sahibi etkili geldi. Yay üzerinde topla buluşan Zajc'ın vuruşu üstten auta gitti. 21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0. 25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 50'de Zagreb yeniden öne geçti. Valincic'in altıpasa çevirdği topu Beljo tamamladı: 2-1. 61'de Szymanski'nin şutu kalecide kaldı. 86'da gelişen Fenerbahçe atağında Oğuz ceza sahasında topla buluştu. Ancak ortası auta gitti. Maçta son sözü 90+5'te Bakrar söyledi ve mücadele 3-1 sona erdi.

SAVUNMA DARMADAĞIN
UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin son maçlardaki kötü savunma performansı dikkatleri çekti. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler son 3 resmi maçında kalesinde tam 6 gol gördü. Alanyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasında 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. Hırvat temsilcisinin 3 golüne de engel olamayan Fenerbahçe'de yenilen gollerin yanı sıra rakiplere verilen pozisyonlar da savunmanın henüz oturmadığını gözler önüne serdi.

POZİSYON BULAMADI
Fenerbahçe maçın genelinde istediği pozisyonları bulmakta zorlandı. Savunmada ise kırılgan bir görüntü sergiledi.

