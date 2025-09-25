PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Batista Mendy: Sevilla’da yeni bir sayfa açtım

Trabzonspor’dan satın alma opsiyonuyla Sevilla’ya kiralanan Fransız orta saha Batista Mendy, İspanyol basınına verdiği röportajda takımda gördüğü sıcak ilgiden memnuniyetini dile getirdi. Mendy, “Trabzon’da mutluydum ama rotamı Avrupa’ya çevirmem gerekiyordu, La Liga’da kendimi kanıtlamak istiyorum” dedi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Batista Mendy: Sevilla’da yeni bir sayfa açtım

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sevılla'da yeni bir sayfa açan Batista Mendy, İspanyol medyasından Estadio Deportivo'ya verdiği röportajda hem geliş sürecini hem de takımda hissettiklerini içtenlikle anlattı. Trabzonspor satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladığı Mendy, takıma katıldığı ilk andan itibaren oldukça olumlu hissettiğini belirterek, "Kulübün ve takım arkadaşlarımın sıcak karşılaması bana moral verdi. Şehirle tanışmaya da başladım ve biraz alışveriş yaptım. Takımda herkesle iyi geçiniyorum" dedi. Fransız orta saha oyuncusu, "Trabzon'da iki sezon geçirdim ve orada çok mutluydum. Ancak rotamı Avrupa'ya çevirmem gerekiyordu. La Liga gibi liglerde kendini kanıtlamak istiyordum. Bu nedenle Sevilla'yı tercih ettim" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hangi vicdan soykırıma sessiz kalabilir | Başkan Erdoğan’ın BM konuşmasını dünya basını manşetlere taşıdı
Gözler Beyaz Saray’da! Başkan Erdoğan ile Trump arasındaki zirveye saatler kaldı: Teferruatlı bir görüşmemiz olacak | İşte masadaki konular
Türk Telekom
Esnaf 1800 gün kazanacak! Bağ-Kur reformunun detayları neler? EYT’liler yararlanabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu’ndan The Guardian’a skandal yazı: Türkiye’yi Mısır ve Suriye’ye benzetti
Başkan Erdoğan ile Macron görüşmesinde dikkat çeken diyalog: İyi olduğun zamanlar oluyor
ABD Başkanı Trump’tan BM’de üçlü sabotaj İddiası
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara’dan BM kürsüsünde Türkiye’ye özel teşekkür: Suriye’nin hikayesi bitmedi
Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar! Macron ve Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü
Kanarya’ya mutluluk haram! Dinamo Zagreb - Fenerbahçe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Beyaz Saray’da Başkan Erdoğan hazırlığı! Washington’a çitler çekildi: Blair House jesti
Başkan Erdoğan BM’deki İklim Zirvesi’nde açıkladı: 2053’te hedef sıfır emisyon
ABD basını yazdı: Trump’tan Başkan Erdoğan’ın da bulunduğu Gazze toplantısında Batı Şeria sözü
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki: İzmir’i çöp dağlarına siz mahkûm ettiniz
22. Olağanüstü kurultayı iptale götürecek 4 detay! 48. madde, İstanbul delegeleri, şaibe davasının failleri... | Mutlak butlan kararı tüm kurultayları iptal eder
Rafa’nın şovu 3 puanı getirdi! Kayserispor - Beşiktaş: 0-4 | MAÇ SONUCU
Ballon d’Or’a Türk sponsor! İsviçre’de saat markası kuran Mehmet Korutürk Dembele’ye 400 bin dolarlık saat hediye etti!
CHP’li Mansur Yavaş’tan yolsuzluk itirafı: Benim konserle ilgili savunacak hiçbir şeyim yok
Sumud Filosu’na İsrail’den dronlu saldırı! UCM’ye Sumud başvurusu | Sanchez askeri gemi gönderiyor
PKK’da süreci tıkama süreci! Helin Ümit’ten Silah bırakmadık strateji değişti itirafı: Suriye’yi Türkiye’ye yedirmezler deyip tehdit etti
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL’ye yükseldi? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL'ye yükseldi? Son dakika: CHP’li ABB’de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri... Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri... Puan farkı 6’ya çıktı! Galatasaray Süper Lig’in ilk 6 haftasında farkını ortaya koydu Puan farkı 6'ya çıktı! Galatasaray Süper Lig'in ilk 6 haftasında farkını ortaya koydu Son dakika: BM’de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir Gazzeli gazeteci Başkan Erdoğan’ın cesaretini yazdı: “Sadece bu başkan İsrail’in suçlarını ifşa edebilir” 20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! Burnunuzun dibindeydim 20 yıldır aranıyordu Müge Anlı 20 dakikada buldu! "Burnunuzun dibindeydim"