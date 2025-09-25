Batista Mendy: Sevilla’da yeni bir sayfa açtım

Sevılla'da yeni bir sayfa açan Batista Mendy, İspanyol medyasından Estadio Deportivo'ya verdiği röportajda hem geliş sürecini hem de takımda hissettiklerini içtenlikle anlattı. Trabzonspor satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiraladığı Mendy, takıma katıldığı ilk andan itibaren oldukça olumlu hissettiğini belirterek, "Kulübün ve takım arkadaşlarımın sıcak karşılaması bana moral verdi. Şehirle tanışmaya da başladım ve biraz alışveriş yaptım. Takımda herkesle iyi geçiniyorum" dedi. Fransız orta saha oyuncusu, "Trabzon'da iki sezon geçirdim ve orada çok mutluydum. Ancak rotamı Avrupa'ya çevirmem gerekiyordu. La Liga gibi liglerde kendini kanıtlamak istiyordum. Bu nedenle Sevilla'yı tercih ettim" ifadelerini kullandı.