Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek istiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Rams Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a karşı aldıkları 5-1'lik mağlubiyetin üzücü olduğunu belirten Özbek, "Sporun içinde bazı olaylar, bazı dönemler vardır hiç beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt'ta da öyle olmuştur. Özellikle ilk 8'in içinde daha sonra da ilk 24'ün içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz" dedi. Özbek, "Sayın Saran'ı arayıp tebrik ettim. Seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Geçmiş dönemde rakibimizle sportif faaliyetlerin dışında tansiyonu, gerilimi yüksek ilişki içinde olduk. Benim ve arkadaşlarımın arzusu, bu gerginliğin devam etmemesi" dedi.

