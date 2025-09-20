SON DAKİKA
Avrupa’da kazanamıyor...

Buruk’lu Cimbom, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup aşamasında 15 maçta sadece 4 kez kazandı. Oynanan kötü futbol ve alınan sonuçlar taraftarlara kabus yaşattı

Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Son 3 sezonda Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de fırtınalar estiren ve şampiyonlukları kimseye bırakmayan Galatasaray, Avrupa'da ise bir türlü kendisinden beklenen başarılara ulaşamıyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup aşamasında 15 maçta boy gösterdi. Devler Ligi'nde 7 maçta, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Cimbom, 11 gol atarken kalesinde 18 gol gördü. Avrupa Ligi'nde ise 8 maçta, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, 19 kez fileleri havalandırırken 16 gol yedi.

SON 7 MAÇTA KAZANAMIYOR
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı son 7 Avrupa kupası maçında kazanamayan Aslan, deplasmandaki kazanamama serisini ise Frankfurt mağlubiyetiyle 10 maça çıkardı. Buruk, Türkiye'de ise Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası karşılaşmalarında 127 maçta 103 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Avrupa'da Galatasaray'ın başında çıktığı 27 maçta 10 galibiyet elde eden Buruk, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı.

Buruk, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 127 maçta 103 galibiyet aldı.

SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Lucas Torreira, sosyal medya hesabından, "Olanları kabul ediyor ve sorumluluğunu üstleniyoruz. Ama sonuna kadar birlikte savaşmaya devam edeceğiz. Her zaman bir aile olarak" ifadelerini kullandı.

ASLA SAYGISIZLIK YAPMAM
Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun, "Gol sevincim Galatasaray'a veya taraftarlara yönelik değildi, sadece golümün spontane bir duygusal kutlamasıydı. Kendi vatandaşlarıma veya ülkemin bir kulübüne karşı asla saygısızlık yapmam" açıklamasını yaptı.

