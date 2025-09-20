Aslan’dan şok istatistik...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi tarihinde (tüm zamanlarda) 3 haneli eksi averaja ulaşan ilk takım oldu. (ön elemeler hariç). Cimbom, 162 maçta -101 averaja ulaştı. Jeunesse Esch ise 39 karşılaşmada -90 averajla en kötüler sıralamasında ikinci basamakta yer aldı. Yunan ekibi Olympiakos, 157 maçta -89 averajla 3. sırada bulunuyor. Listenin 4. sırasında Dinamo Zagreb var. Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zagreb, 62 mücadelede -80 averaj tutturdu. Temsilcilerimizden Beşiktaş, 70 maçta -77 averajla 5. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'in bir başka dev kulübü Fenerbahçe ise, Şampiyonlar Ligi'nde 73 maçta -68 averajla 6. basamakta bulunuyor.





33 MAÇTA 3 GALİBİYET

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 33 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Sarı-Kırmızılılar, 2015-16 sezonunda Portekiz ekibi, Benfica'yı 2-1, 2018-19'da Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ve 2023-24 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Aslan, Avrupa'daki kötü istatistiğini Eintracht Frankfurt maçıyla sürdürmüş oldu.



İŞTE O LİSTE

TAKIM MAÇ AVERAJ

G.Saray 162 -101

J.Esch 39 -90

Olympiakos 157 -89

D.Zagreb 62 -80

Beşiktaş 70 -77

F.Bahçe 73 -68

Anderlecht 163 -64

Rosenborg 90 -63

Malmö 53 -57

Apoel 40 -55