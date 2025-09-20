SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Aslan'dan şok istatistik...

Eintracht Frankfurt’a farklı kaybeden G.Saray, Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 haneli eksi averaja ulaşan ilk takım oldu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Eylül 2025
Aslan’dan şok istatistik...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi tarihinde (tüm zamanlarda) 3 haneli eksi averaja ulaşan ilk takım oldu. (ön elemeler hariç). Cimbom, 162 maçta -101 averaja ulaştı. Jeunesse Esch ise 39 karşılaşmada -90 averajla en kötüler sıralamasında ikinci basamakta yer aldı. Yunan ekibi Olympiakos, 157 maçta -89 averajla 3. sırada bulunuyor. Listenin 4. sırasında Dinamo Zagreb var. Çarşamba günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Zagreb, 62 mücadelede -80 averaj tutturdu. Temsilcilerimizden Beşiktaş, 70 maçta -77 averajla 5. sırada kendine yer buldu. Süper Lig'in bir başka dev kulübü Fenerbahçe ise, Şampiyonlar Ligi'nde 73 maçta -68 averajla 6. basamakta bulunuyor.


33 MAÇTA 3 GALİBİYET
Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 33 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Sarı-Kırmızılılar, 2015-16 sezonunda Portekiz ekibi, Benfica'yı 2-1, 2018-19'da Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 ve 2023-24 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. Aslan, Avrupa'daki kötü istatistiğini Eintracht Frankfurt maçıyla sürdürmüş oldu.

İŞTE O LİSTE
TAKIM MAÇ AVERAJ
G.Saray 162 -101
J.Esch 39 -90
Olympiakos 157 -89
D.Zagreb 62 -80
Beşiktaş 70 -77
F.Bahçe 73 -68
Anderlecht 163 -64
Rosenborg 90 -63
Malmö 53 -57
Apoel 40 -55

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray’da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: Sabırsızlıkla bekliyorum
CHP kaynar kazan! Bugünün CHP’si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor
Borsa İstanbul
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay’ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul’da Biz Abdülhamid’in torunuyuz deyip mesajı verdi: Kudüs’ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak’ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu’da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin’i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra’nın talihsizliği Selim’in mucizesi: 3 ay ömrüm kalmış| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu’na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal’ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e ulaştı... 21 Eylül’ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP’ye sert tepki gösterdi: Ülkemize zarar vermeyecekler
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11’ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15’inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi