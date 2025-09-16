Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan devam ediyor...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. eleme turuyla devam ediyor. Dev organizasyon, bugün oynanacak 8 maçla başlayacak. Karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden takımlar 3. tura yükselecek. 40 maçın oynanacağı büyük heyecanda 10 mücadele de A Spor ekranlarından canlı yayımlanacak. Kupada eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek