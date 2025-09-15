Leroy Sane kafalarda soru işareti bıraktı! Uyum problemi yaşıyor

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, Süper Lig'de şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 5 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftadaki etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarın ve teknik heyetin yüksek beklentilerle izlediği yıldız oyuncunun, fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor. Sane'nin düşük temposu, oyun içindeki kopukluğu ve hücumdaki etkisizliği, camiada endişe yaratmış durumda. Öte yandan, yıldız oyuncunun takıma ve lige uyum sağlamakta zorlandığı görüşü kulüp çevresinde sıkça dile getiriliyor. Teknik ekip, Sane'nin kısa sürede toparlanmasını umarken, taraftarlar da transferde büyük ses getiren yıldızın bir an önce beklenen performansa ulaşmasını bekliyor. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi doğrultusunda Sane'nin göstereceği gelişim, sezonun geri kalanı için kritik bir önem taşıyor.

Sane, bugüne kadar 5 Süper Lig maçında boy gösterirken etkisiz bir performans sergiledi. Alman yıldız bu maçlarda sadece 1 gol atıp 1 asist yaptı



423 DAKİKA SAHADA KALDI

Yıldız futbolcu, Gaziantep, Karagümrük ve Kayseri maçlarında 90 dakika sahadaydı. Sane, Rize maçında 83 dakikada Eyüp maçında 70 dakika oynadı