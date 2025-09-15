SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Leroy Sane kafalarda soru işareti bıraktı! Uyum problemi yaşıyor

Alman yıldız Leroy Sane, ligde beklentilerin çok altında kaldı. Son haftalardaki etkisiz performansı ve takıma henüz tam uyum sağlayamaması teknik heyet ve camiada endişe yaratıyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Leroy Sane kafalarda soru işareti bıraktı! Uyum problemi yaşıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, Süper Lig'de şu ana kadar sergilediği performansla beklentilerin gerisinde kaldı. Sarı-Kırmızılı formayla ligde 5 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi. Toplamda 423 dakika sahada kalan Sane, özellikle son iki haftadaki etkisiz görüntüsüyle dikkat çekti. Taraftarın ve teknik heyetin yüksek beklentilerle izlediği yıldız oyuncunun, fiziksel olarak hazır olmadığı ve henüz takıma tam anlamıyla adapte olamadığı yorumları öne çıkıyor. Sane'nin düşük temposu, oyun içindeki kopukluğu ve hücumdaki etkisizliği, camiada endişe yaratmış durumda. Öte yandan, yıldız oyuncunun takıma ve lige uyum sağlamakta zorlandığı görüşü kulüp çevresinde sıkça dile getiriliyor. Teknik ekip, Sane'nin kısa sürede toparlanmasını umarken, taraftarlar da transferde büyük ses getiren yıldızın bir an önce beklenen performansa ulaşmasını bekliyor. Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi doğrultusunda Sane'nin göstereceği gelişim, sezonun geri kalanı için kritik bir önem taşıyor.

Sane, bugüne kadar 5 Süper Lig maçında boy gösterirken etkisiz bir performans sergiledi. Alman yıldız bu maçlarda sadece 1 gol atıp 1 asist yaptı

423 DAKİKA SAHADA KALDI
Yıldız futbolcu, Gaziantep, Karagümrük ve Kayseri maçlarında 90 dakika sahadaydı. Sane, Rize maçında 83 dakikada Eyüp maçında 70 dakika oynadı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek
Emekliye Ocak zammı netleşiyor: Kim ne kadar alacak?
İdefix
Teşekkürler 12 Dev Adam! Türkiye - Almanya: 83-88 | MAÇ SONUCU
AK Parti’ye katılım her geçen gün artıyor! AK Belediyecilik yapmak isteyen başkan sayısı 59’a yükseldi
CHP’de kurultay davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: Gürsel Tekin kavgası
Türk Telekom
Hakan Fidan’dan İsrail uyarısı: Amaçları ülkeleri bölünmüş vaziyette bırakmak
Batman’da araçta aile katliamı: Anne baba ve 2 çocuk öldü! 4 şüpheli gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni şarkıcı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında müzik sorusunda elendi
Olaylı derbi Kanarya’nın! Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
PKK’nın ’Karayılan’ından süreci bozma tehdidi! İsrail’den medet umuyor Avrupa’dan aman dileniyor: Biz çözümsüz değiliz...
Trabzonspor’dan Ozan Ergün tepkisi: İlk perde sona erdi! Sahadan çekilmeyi düşündük
Yaz bitti turizmde hareketlilik yeni başladı... İşte yenilenen fiyatlar
Hava durumu 15-20 Eylül! Meteoroloji’den salı ve perşembe sağanak yağış uyarısı! İstanbul’da yağmur var mı?
İmralı’dan Suriye’nin doğusuna ne mesaj gitti? Öcalan kafa karıştırdı: Önce YPG’ye destek istedi sonra birleşik Suriye dedi
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Kara parayı Habertürk ve Show üzerinden nasıl akladılar? Mehmet Kenan Tekdağ ifade vermek istemedi!
CHP’de İstanbul kaosu! Gürsel Tekin Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun deyip Özgür Özel’e saydırdı: Bu son uyarım konuşurum
Soykırımcı Netanyahu ve ABD Dışileri Bakanı Rubio Ağlama Duvarı’nda! Dikkat çeken kipa detayı
Can kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk’ü nasıl aldı? | Köstebek şüphesi