Milliler dağıldı! Konya’da İspanya önünde 6 gollü yenilgi... Ay-Yıldızlılar büyük şok yaşattı

Konya'da büyük şok... Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki 2. maçında son Avrupa şampiyonu İspanya'ya Konya'da 6-0 mağlup oldu.



İLK GOL 6. DAKİKADA

Dakikalar 6'yı gösterdiğinde ilk gol geldi. Yay üzerinde Hakan'dan sıyrılan Pedri ayak içiyle uzak köşeye mükemmel vurdu: 0-1.



ARKA ARKAYA GELDİ

22. dakikada hızlı gelişen İspanya atağında Mikel Merino farkı ikiye çıkardı: 0-2. 45+1'de ceza sahamızda çok seri paslaşan İspanya, Merino ile skoru 3-0'a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. 53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Ferran Torres yerden sert bir vuruşla ağları sarstı: 0-4.



MERINO'DAN HAT-TRICK

58. dakikada Mikel Merino yaklaşık 25 metreden mükemmel bir şutla farkı 5'e çıkardı ve hat-trick yaptı: 0-5. 62. dakikada yine sahne alan Pedri tabelayı 6-0'a taşıdı. Maç da bu skorla bitti

Milli Takımımız önünde tam 21 şut çeken İspanya, 12 kez isabet buldu. Rakibimiz 6 kez de ağları sarstı.



BÖYLE Mİ OLACAKTI?

İspanya önüne çok umutlu çıkan Milli Takımımız kimsenin beklemediği bir skorla sahadan ayrıldı.



