Milliler dağıldı! Konya'da İspanya önünde 6 gollü yenilgi... Ay-Yıldızlılar büyük şok yaşattı

Sahada çaresiz kalan Milliler ilk yarıda Merino (2) ve Pedri’nin gollerine engel olamadı. İkinci yarıda Torres, Merino ve Pedri’nin golleriyle fark iyice açıldı. Milliler tarihi bir hezimete imza attı.

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Konya'da büyük şok... Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki 2. maçında son Avrupa şampiyonu İspanya'ya Konya'da 6-0 mağlup oldu.

İLK GOL 6. DAKİKADA
Dakikalar 6'yı gösterdiğinde ilk gol geldi. Yay üzerinde Hakan'dan sıyrılan Pedri ayak içiyle uzak köşeye mükemmel vurdu: 0-1.

ARKA ARKAYA GELDİ
22. dakikada hızlı gelişen İspanya atağında Mikel Merino farkı ikiye çıkardı: 0-2. 45+1'de ceza sahamızda çok seri paslaşan İspanya, Merino ile skoru 3-0'a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. 53. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Ferran Torres yerden sert bir vuruşla ağları sarstı: 0-4.

MERINO'DAN HAT-TRICK
58. dakikada Mikel Merino yaklaşık 25 metreden mükemmel bir şutla farkı 5'e çıkardı ve hat-trick yaptı: 0-5. 62. dakikada yine sahne alan Pedri tabelayı 6-0'a taşıdı. Maç da bu skorla bitti

Milli Takımımız önünde tam 21 şut çeken İspanya, 12 kez isabet buldu. Rakibimiz 6 kez de ağları sarstı.

BÖYLE Mİ OLACAKTI?
İspanya önüne çok umutlu çıkan Milli Takımımız kimsenin beklemediği bir skorla sahadan ayrıldı.

