Carrasco yüksek maaş istedi

Beşiktaş’ın Suudi ekibi Al Shabab forması giyen Yannick Carrasco’nun transferinden oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle vazgeçtiği öğrenildi

Giriş Tarihi :08 Eylül 2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sol kanat pozisyonu için Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da forma giyen Yannick Carrasco'yu gündemine almıştı. 32 yaşındaki Belçikalı futbolcunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alan Siyah-Beyazlılar'ın deneyimli oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferden vazgeçtiği öğrenildi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın deneyimli oyuncunun transferini veto ettiği de gelen haberler arasında. Geçtiğimiz sezon Suudi ekibi ile 18 maça çıkan Carrasco söz konusu karşılaşmalarda 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli kanat oyuncusunun Al Shabab ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

