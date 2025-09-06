PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Türkiye 3 branşta dünya devlerini devirdi: Basketbol, voleybol ve futbolda tarihi zaferler

Ay-Yıldızlılar, 24 saat içinde önce basketbol sonra voleybol ve son olarak da futbolda aldığı başarılı sonuçlarla tüm ülkeyi sevince boğdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Türkiye 3 branşta dünya devlerini devirdi: Basketbol, voleybol ve futbolda tarihi zaferler

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye 3 branşta dünyayı dize getirdi... A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 saat içinde birbirinden kritik galibiyetlere imza attık. Öncelikle Basketbol Milli Takımımız, EuroBasket'te Sırbistan'ı 95-90 yenerek son 16 turuna kaldı. Turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam, şampiyonluk mesajı verdi. Daha 24 saat dolmadan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1'lik sonuçla geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Sultanlar, tarihinde ilk kez bu turnuvada adını ilk 4'e yazdırdı.

Kapanışı ise A Milli Futbol Takımımız yaptı. Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Vincenzo Montella'nın öğrencileri, gelecek yıl düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için avantaj sağladı. Avrupa ve dünya medyası, Türk Milli Takımı'nın başarılarını manşetlere taşıdı.

SULTANLAR FİNAL İÇİN PARKEDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele saat 11.30'da başlayacak. Filenin Sultanları rakibine yendiği taktirde adını finale yazdıracak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya oynayacak.

12 DEV ADAM İSVEÇ KARŞISINDA

A Milli Basketbol Takımımız, Euro- Basket son 16 turunda bugün İsveç ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak karşılaşma saat 12.00'de start alacak. Ay-Yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Polonya- Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?