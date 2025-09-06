Türkiye 3 branşta dünya devlerini devirdi: Basketbol, voleybol ve futbolda tarihi zaferler

Türkiye 3 branşta dünyayı dize getirdi... A Milliler, aldıkları başarılı sonuçlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. 24 saat içinde birbirinden kritik galibiyetlere imza attık. Öncelikle Basketbol Milli Takımımız, EuroBasket'te Sırbistan'ı 95-90 yenerek son 16 turuna kaldı. Turnuvanın favorilerinden Sırbistan'ı deviren 12 Dev Adam, şampiyonluk mesajı verdi. Daha 24 saat dolmadan Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1'lik sonuçla geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Sultanlar, tarihinde ilk kez bu turnuvada adını ilk 4'e yazdırdı.

Kapanışı ise A Milli Futbol Takımımız yaptı. Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Vincenzo Montella'nın öğrencileri, gelecek yıl düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için avantaj sağladı. Avrupa ve dünya medyası, Türk Milli Takımı'nın başarılarını manşetlere taşıdı.

SULTANLAR FİNAL İÇİN PARKEDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde bugün Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele saat 11.30'da başlayacak. Filenin Sultanları rakibine yendiği taktirde adını finale yazdıracak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya oynayacak.

12 DEV ADAM İSVEÇ KARŞISINDA

A Milli Basketbol Takımımız, Euro- Basket son 16 turunda bugün İsveç ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak karşılaşma saat 12.00'de start alacak. Ay-Yıldızlılar, bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Polonya- Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN