12 Dev Adam Sırbistan’ı yenerek EuroBasket’te yenilgisiz lider oldu

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket'te Sırbistan'ı 95-90 yenerek yenilgisiz lider olarak son 16 turuna kaldı. 12 Dev Adam, son 16 turunda yarın İsveç ile mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, koç Ergin Ataman'ın önderliğinde 5'te 5 yaparak rakiplerine de gözdağı verdi.

Alperen Şengün'ün müthiş performansı ve tüm takımın müthiş mücadele gücüyle madalya umutlarımız fazlasıyla arttı. Milliler'de artık tek hedef finale kalmak ve şampiyonluğu kazanmak. Yıldız oyuncumuz Alperen Şengün, ilk 5 maçta 16, 23, 20, 21 ve 28 sayı attı. Savunmada ve hücumda müthiş oynadı. Sırbistan galibiyeti sonrası FIBA resmi hesabından Jokic göndermeli paylaşım yapıldı.

Paylaşılan gönderide Alperen Şengün için, "Onu bebek Jokic olarak değil, Baba Şengün olarak çağırın." ifadeleri yer aldı.

Kaptanımız Cedi Osman ve Alperen Şengün, 12 Dev Adam'ı sırtlıyor.

BİR GALİBİYETTEN ÇOK FAZLASI

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu galibiyetin değeri, sadece namağlup şekilde grup lideri olmaktan çok daha fazlasıdır. Sırbistan karşısında elde ettiğimiz bu başarı; oyuncularımızın inancı, birlik duygusu ve sahadaki kararlılıklarının yanı sıra hocamızın ve teknik ekibimizin katkılarıyla Türk basketbolunun geleceğinde özel bir yer edinecektir." ifadelerini kullandı.

ALPEREN'E ÖVGÜLER

NBA'İN resmi hesabı, "Neredeyse triple-double'lık bir performans. 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asist. Tebrikler Alperen Şengün. Durant ile Şengünlü Rockets'ı hayal edebiliyor musun?" mesajını paylaştı.

Rockets, Phoenix Suns'tan Kevin Durant'ı kadrosuna katmıştı.