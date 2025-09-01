Beşiktaş Alanya’da dağıldı

Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 8. dakikada Kartal'ın hatalı pasında topun sahibi olan Ogundu'nun şutu az farkla üstten autta çıktı. 13. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Orkun Kökcü'nın şutunu Ertuğrul kornere çeldi. 45+3'de Ogundu, Djalo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. 45+5'te İbrahim ev sahibini öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.



ESKİ BEŞİKTAŞLI AFFETMEDİ

62'de kullanılan kornerde yeni transfer El Bilal Toure'nin kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul köşeden çıkardı. 67'de David Jurasek'in pasında arka direkte müsait durumda topla buluşan Toure meşin yuvarlağı auta yolladı. 76'da Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına sarkan Güven Yalçın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-0. 89'da Djalo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Maç bu sonuçla sona erdi

GOL ATAMADIK VE YENİLDİK

Beşiktaş'ın Çek sol beki Jurasek,"Gol atmamız gerekiyordu ve gol atamadık. Sonuç bu kadar basit! İlk yarıda iyi değildik. İstediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha fazla fırsat yakaladık. Sonuçta yenildik" diye konuştu.



BİR TÜRLÜ GOL GELMEDİ

Beşiktaş ilk yarının aksine 2. yarı hücumda daha etkili oynayıp pozisyonlar bulmasına rağmen aradığı gdlü bulamadı.



ALANYA KABUS OLDU!

Kartal son 6 Alanya deplasmanında kazanamadı. Beşiktaş dünde yenilerek 3 mağlubiyet ve 3 yenilgi aldı. Siyah-Beyazlılar Alanya'daki son galibiyetini 28 Şubat 2020'de Sergen Yalçın döneminde aldı. Bu performans taraftarlar arasında da hayal kırıklığı yaratıyor.



KÖTÜ GİDİŞAT BİTECEK!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz, son haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarlara moral vererek "Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın. Bu kötü gidişata en kısa zamanda son vereceğiz" ifadelerini kullandı.



