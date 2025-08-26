PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş Juventus’un stoperi Tiago Djalo’yu transfer etti

Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo için Juventus ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi :26 Ağustos 2025
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Beşiktaş, savunmasını sağlama almak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, Juventus'un Portekizli stoperi Tiago Djalo'yu transfer etmeye çok yakın. İtalyan medyasından Mirko Di Natale'nin haberine göre Beşiktaş, Juventus'tan Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo'yu transfer etti. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Juventus, Beşiktaş'ın Tiago Djalo için yaptığı teklifi kabul etti. Beşiktaş oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. 25 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor. Geçen yıl Juventus'a transfer olan Djalo'nun İtalyan ekibiyle sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyordu.

