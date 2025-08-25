Beşiktaş’ın Mainz’in 28 yaşındaki sağ beki için atağa kalktığı iddia edildi!

Beşiktaş için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Siyah beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü. Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen öneriye henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi. Mainz ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Caci, Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 35 resmi maça çıktı.



8 GOLE KATKI YAPTI

Deneyimli futbolcu söz konusu mücadelelerde 1 gol, 7 asiste imza attı. Sağ beke geçtiğimiz günlerde Schalke'den Taylan Bulut'u alan Beşiktaş'ın, Anthony Caci ile anlaşması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırması bekleniyor