Beşiktaş’ın Mainz’in 28 yaşındaki sağ beki için atağa kalktığı iddia edildi!

Fransız basını Beşiktaş’ın, Mainz’da forma giyen 28 yaşındaki Anthony Caci için Alman ekibine 6 milyon euro teklif ettiğini yazdı. Mainz’ın teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi

Giriş Tarihi :25 Ağustos 2025
Beşiktaş için sürpriz bir sağ bek transferi iddiası geldi. Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Mainz'da forma giyen Anthony Caci'yi gündemine aldı. Siyah beyazlıların, 28 yaşındaki Fransız sağ bek için Bundesliga kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ileri sürüldü. Mainz'ın Beşiktaş'tan gelen öneriye henüz yanıt vermediği ve Alman kulübünün düşünme aşamasında olduğu belirtildi. Mainz ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek Caci, Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 35 resmi maça çıktı.

8 GOLE KATKI YAPTI
Deneyimli futbolcu söz konusu mücadelelerde 1 gol, 7 asiste imza attı. Sağ beke geçtiğimiz günlerde Schalke'den Taylan Bulut'u alan Beşiktaş'ın, Anthony Caci ile anlaşması halinde Jonas Svensson ile yollarını ayırması bekleniyor

