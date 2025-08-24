Barış Alper gitmeyi kafaya koydu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. NEOM'a transfer olmak isteyen milli yıldız, Galatasaray izin vermediği için birkaç gündür idmanlara çıkmıyordu. Sarı-Kırmızılılar'ın dün gerçekleştirdiği antrenman sonrasında teknik direktör Okan Buruk ile bir toplantı gerçekleştirdi. Barış Alper ile Okan Buruk arasında gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarına TAKVİM ulaştı. Yıldız futbolcu, Okan hocaya, "Kararı verdim hocam. Takımdan ayrılmak istiyorum. Artık transfer zamanımın geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Okan Buruk, "Kal, Şampiyonlar Ligi'ne oyna" diye cevap verdi. Barış Alper teklifi kabul etmedi ve "Bu süreçten herkes zarar görecek. Gitmek istiyorum" dedi. Sonrasında Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı...



KADRO DIŞI BIRAKMADIK!

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Barış Alper'in Kayseri maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Kadro dışı bırakılması kesinlikle söz konusu değildir" dedi.



