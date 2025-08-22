Eyüpspor 4 büyükler ile oynayacağı maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz" denildi