Trabzonspor Kasımpaşa'yı tek golle geçti! 2'de 2 yaptı

Fırtına, Kasımpaşa karşısında etkili bir futbol ortaya koyamadı. Ancak buna rağmen zorlu maçtan 3 puan alarak 2’nci haftayı da kayıpsız geçti. Karadeniz ekibi 75’te Augusto’nun golüyle maçı kazanarak 2 maçta 6 puan aldı. Böylece taraftarına, “Ligde ben de varım”mesajını verdi.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
Trabzonspor tutulmuyor... Geçtiğimiz hafta Kocaelispor'u 1-0'lık skorla geçen Bordo-Mavililer ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. 3'te Visca'nın ortasında savunma topu karşıladı. 4'te Hajradinovic'in ortasında Uğurcan topu kontrol etti. 7'de Fail'in ortasında savunma topu karşıladı. 9'da Ben Ouanes'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti. 19'da Ali Yavuz'un vuruşunda top dışarı çıktı. 36'da Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ali Yavuz'un vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. 40'da Visca'nın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti. 46'da Onuachu'nun pasına hareketlenen Visca kontrolünü kaybetti. 61'de Augusto'nun vuruşunda Szalai'nin ayak koyduğu top kornere çıktı. 75'te Zubkov'un vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu iyi takip eden Augusto Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 80'de Olaigbe topu ıskalayınca mutlak bir gol kaçtı. Trabzonspor maçtan 1-0 galip ayrılmayı başardı

İSTANBUL'DA 7. GALİBİYET
Trabzonspor Kasımpaşa ile İstanbul'da 17. kez karşılaştı. Bordo-Mavililer dünkü galibiyetle birlikte rakipleri karşısında İstanbul'da 7. galibiyetini almış oldu. Karadeniz ekibi genel toplamda ise Kasımpaşa'yı 33 maçta 15. kez yendi.

TARAFTAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonspor taraftarları, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-Mavililer, Taksim'de bir araya gelip sonrasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na hareket etti. Taraftarlar, güvenlik kontrollerinin ardından tribündeki yerini alarak destek verdi.

VISCA&AUGUSTO İLK 11'DE OYNADI
Trabzonspor'da geçen hafta Kocaelispor karşısında ilk 11'de oynayan isimlerden Anthony Nwakaeme, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almazken Zubkov ise yedek kulübesinde şans bekledi. Bu futbolcuların yerine Edin Visca ve Felipe Augusto ilk 11'de forma giyen isimler oldu.

ŞOTA 12. KEZ RAKİP OLDU
Trabzonspor'un efsane golcülerinden Şota Arveladze, teknik direktör olarak bordomavili takıma karşı 12. kez rakip oldu. Gürcü teknik adam,düne kadar Trabzonspor'a karşı teknik direktör olarak çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Dünkü sonuçla birlikte Şota Trabzon'a karşı 4. kez kaybetmiş oldu.

