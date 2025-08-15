Chelsea Jota ve kardeşi için 11,4 milyon sterlin bağışlayacak

Liverpool'un yıldızı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, 3 Temmuz'da geçirdikleri trafik kazasında yaşamlarını yitirmişti. Futbol dünyasını sarsan bu trajedi sonrası, Chelsea'den örnek bir adım geldi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yaklaşık 85 milyon euro kazanan İngiliz ekibi, oyuncularının ortak kararıyla bu gelirin 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota ve kardeşinin ailesine bağışlayacak.

ABD'nin ev sahipliğinde bu yaz düzenlenen organizasyonda forma giyen Chelsea futbolcuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota'nın ailesi için ayırdı. The Athletic ise oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) yardım yapılacağını yazdı.