Galatasaray 1 numara transferinde hala aradığı ismi bulamadı! Şampiyonlar Ligi’nde listelerin verilmesine 20 gün kaldı

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray 1 numara transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılacağının belli olduğu ocak ayından itibaren çalışmalarına başlayan ve aradan geçen 8 aylık süreçte Real Madrid'den Lunin, Inter'den Yann Sommer, Manchester City'den Ederson, Nice'ten Marcin Bulka, (NEOM'a gitti) Chelsea'den Petrovic, (Bournemouth'a gitti) PSG'den Donnarumma ve Safanov, Liverpool'dan Alisson, Lyon'dan Perri (Leeds United'a gitti) ve Eyüpspor'dan Berke Özer'i gündemine alan Cimbom bu isimlerle belirli bir aşamaya gelse de transfere son noktayı koyamadı. Son olarak Porto'nun Portekizli kalecisi Diogo Costa için harekete geçen Aslan, Portekiz ekibinin 35 milyon euroluk bonservis talebi sonrası beklemeye geçti. Şampiyonlar Ligi'nde listelerin verilmesine 20 gün kalmasına rağmen transferin gerçekleşmemesi taraftarlarda da ufak çaplı bir endişe yarattı

GÖRÜŞÜLEN KALECİLER

Andriy Lunin Ukrayna

Yann Sommer İsviçre

Ederson Brezilya

Marcin Bulka Polonya

Djordje Petrovic Sırbistan

Berke Özer Türkiye

Alisson Becker Brezilya

Lucas Perri Brezilya

Donnarumma İtalya

Safanov Rusya

Diogo Costa Portekiz