Galatasaray 1 numara transferinde hala aradığı ismi bulamadı! Şampiyonlar Ligi’nde listelerin verilmesine 20 gün kaldı

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray 1 numara transferinde bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Uruguaylı eldivenin takımdan ayrılacağının belli olduğu ocak ayından itibaren çalışmalarına başlayan ve aradan geçen 8 aylık süreçte Real Madrid'den Lunin, Inter'den Yann Sommer, Manchester City'den Ederson, Nice'ten Marcin Bulka, (NEOM'a gitti) Chelsea'den Petrovic, (Bournemouth'a gitti) PSG'den Donnarumma ve Safanov, Liverpool'dan Alisson, Lyon'dan Perri (Leeds United'a gitti) ve Eyüpspor'dan Berke Özer'i gündemine alan Cimbom bu isimlerle belirli bir aşamaya gelse de transfere son noktayı koyamadı. Son olarak Porto'nun Portekizli kalecisi Diogo Costa için harekete geçen Aslan, Portekiz ekibinin 35 milyon euroluk bonservis talebi sonrası beklemeye geçti. Şampiyonlar Ligi'nde listelerin verilmesine 20 gün kalmasına rağmen transferin gerçekleşmemesi taraftarlarda da ufak çaplı bir endişe yarattı
GÖRÜŞÜLEN KALECİLER
Andriy Lunin Ukrayna
Yann Sommer İsviçre
Ederson Brezilya
Marcin Bulka Polonya
Djordje Petrovic Sırbistan
Berke Özer Türkiye
Alisson Becker Brezilya
Lucas Perri Brezilya
Donnarumma İtalya
Safanov Rusya
Diogo Costa Portekiz